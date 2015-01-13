ВР обратилась к Меркель, Олланду и Путину по вопросу освобождения Савченко

Верховная Рада Украины приняла постановление «Об Обращении Верховной Рады Украины к Канцлеру Федеративной Республики Германии Ангеле Меркель, президенту Французской Республики Франсуа Олланду и Президенту Российской Федерации Владимиру Путину об освобождении противоправно удерживаемой под стражей в Российской Федерация народного депутата Украины восьмого созыва, члена Постоянной делегации Верховной Рады Украина в Парламентской Ассамблее Совета Европы Надежды Викторовны Савченко» (регистрационный номер 1700).

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Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 304 из 341 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

В обращении отмечается, что ВР рассчитывает на международную солидарность и поддержку и обращается Меркель, Олланду и Путину, как к лидерам стран, которые будут принимать участие во встрече по урегулированию ситуации на Донбассе в «нормандском формате», с призывом безотлагательно принять все необходимые меры для скорейшего освобождения народного депутата Украины VIII созыва, члена Постоянной делегации Верховной Рады Украины в Парламентской Ассамблее Совета Европы Савченко, а также освобождения украинского режиссера Олега Сенцова и других граждан Украины, которые вопреки их воле противоправно удерживаются на территории РФ.

В обращении сказано, что 26 октября 2014 года на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины Савченко была избрана народным депутатом Украины по спискам политической партии "ВО "Батькивщина", а 27 ноября 2014 года она получила полномочия народного депутата Украины VIII созыва.

Также отмечается, что, согласно постановлению Верховной Рады от 25 декабря 2014 года № 45-VIII, Савченко конституционным большинством голосов избрана членом Постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ.

В обращении сказано, что «впервые в истории независимого Украинского государства избранный в Верховную Раду Украины народный депутат Украины не имеет возможности представлять народ Украины в сессионном зале украинского парламента, Парламентской Ассамблее Совета Европы, поскольку содержится под стражей на территории другого государства по ложным обвинениям и с очевидным нарушением международных стандартов защиты прав и свобод человека».

В документе напоминается, что 15 декабря 2014 года Савченко объявила голодовку из-за противоправного содержания под стражей и неоказания ей медицинской помощи, что, в частности, «является нарушением статьи третьей Европейской конвенции о защите прав и основных свобод человека». «С каждым днем состояние ее здоровья ухудшается, что представляет реальную опасность для его жизни», - говорится в обращении.

Постановлением ВР поручено Министерству иностранных дел Украины проинформировать министерства иностранных дел Федеративной Республики Германии, Французской Республики и Российской Федерации о содержании этого Обращения.