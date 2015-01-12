Захарченко заявил, что не видит смысла разрешать ротацию "киборгов" и отдавать раненых бойцов АТО
Главарь боевиков "ДНР" утверждает, что украинские власти срывают перемирие на Донбассе.
Лидер донецких боевиков Александр Захарченко обвинил Украину в "одностороннем выходе из меморандума о перемирии". Об этом он заявил журналистам в понедельник в Донецке, передает Украинская правда.
По его словам, "Донецк возвращается к жизни, которая была до предыдущих переговоров о перемирии". Он утверждает, что украинские власти на протяжении трех дней обстреливает Донецк.
"Судя по их действиям, Украина решила в одностороннем порядке выйти из меморандума о перемирии. Хотя официально нам войну не объявляли", - добавил лидер боевиков.
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По его словам, он готов к консультациям, но смысла в них не видит, они его "уже утомили".
"Если мы будем понимать, что мирно этот конфликт решить не удается, нам придется решать его силой", - заявил Захарченко.
При этом он заявил, что разрешать ротацию сил АТО в Донецком аэропорту он "не видит никакого смысла".
"Раненых отдавать не буду. Это официальная позиция", - заявил Захарченко.
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Лидер самопровозглашенной "ДНР" утверждает, что боевики стреляют только в ответ, а Украина будто обстреливает Горловку, Донецк, Докучаевск.
Спикер АТО Андрей Лысенко заявил "Украинской правде", что все обвинения боевиков голословны.
"Это провокации. Украинские военные четко соблюдают режим прекращения огня. Они стреляют исключительно в ответ", - заявил Лысенко.
"В Донецке наши войска стоят только в новом терминале аэропорта. У наших войск есть группы огневой поддержки, и когда идет наступление, то они поддерживают наших бойцов. Никаких наступательных действий украинские войска не ведут", - заявил Лысенко.