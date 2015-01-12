Минюст создает рабочую группу по доработке закона о люстрации

15:55, 12 января 2015
Политика
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Министерство юстиции создает рабочую группу по доработке закона «Об очищении власти», известном как закон о люстрации.

Мін’юст створив групу з доопрацювання закону про люстрацію / Фото УНИАН

Такой приказ подписал министр юстиции Павел Петренко, сообщает пресс-служба Минюста.

Рабочую группу возглавила директор департамента по вопросам люстрации Министерства юстиции Татьяна Козаченко.

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В состав группы вошли член общественного совета по вопросам люстрации при Минюсте Карл Волох, директор департамента конституционного, административного и социального законодательства Минюста Алина Панченко, главный специалист экспертно-методического отдела секретариата правительственного уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека Минюста Руслан Ермоленко, авторы закона о люстрации Леонид Емец, Егор Соболев, народные депутаты Олег Бондаренко и Игорь Алексеев.

Закон о люстрации, принятый Верховной Радой в сентябре, вступил в силу 16 октября 2014 года.

Напомним, 12 декабря 2014 года состоялось заседание Венецианской комиссии, на котором европейские эксперты высказали ряд замечаний относительно закона «О очищение власти».

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