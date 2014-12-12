Закон о люстрации будет пересмотрен - президент Венецианской комиссии

В интервью собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе по телефону из Венеции после заседания комиссии, на котором были приняты промежуточные выводы относительно закона о люстрации, Букиккио сказал: "Основной вывод заключается в том, что украинская власть доказала намерение сотрудничать с ВК и пересмотрит закон о люстрации, чтобы получить новый, внесет поправки в соответствии с украинской Конституцией и европейскими стандартами. Это - большой успех".

Собеседник агентства констатировал, что, по мнению ВК, "текст закона является очень плохим". "Он должен быть существенно улучшен, и украинская власть согласилась с тем, что это должно быть сделано быстро и в сотрудничестве с ВК", - отметил Букиккио.

В этой связи президент ВК сообщил, что в конце января, скорее всего, в Киеве, состоится новая встреча с участием представителей украинской власти и членов ВК для того, чтобы пересмотреть закон. "Пересмотр закона состоится в четкие временные рамки, за три месяца", - добавил он.

Читайте такжеВенецианская комиссия готовится смягчить критический вывод о люстрации в Украине - источникОтвечая на вопрос, значит ли это, что украинская власть должна приостановить выполнение закона, Букиккио сказал, что закон остается в силе, но из-за того, что он является некачественным, и выполнение "является плохим". "Именно поэтому в закон должны быть внесены изменения как можно скорее, и мы надеемся, что украинская власть будет стараться не продолжать люстрацию до того времени, пока в закон не будут внесены изменения. Но закон остается в силе", - подчеркнул президент ВК.

Отвечая на вопрос, что должны делать те, к кому закон о люстрации уже применен, собеседник агентства сообщил, что они после поправок к закону "получат новый путь, чтобы, возможно, изменить меры, которые были применены против них".