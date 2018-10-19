Парубий рассказал, когда Рада наконец-то рассмотрит изменения в Избирательный кодекс
Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий рассчитывает, что на следующей пленарной неделе (6-9 ноября) парламент перейдет к рассмотрению проекта Избирательного кодекса.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время интервью каналу "Рада", отвечая на вопрос о том, какие вопросы парламент будет рассматривать в ноябре.
"На следующей неделе, могу сказать, я буду убеждать комитет уже подготовить и дать возможность перейти к Избирательному кодексу. На это есть надежда", - сказал Парубий.
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Спикер добавил, что общался сегодня с руководителем рабочей группы, членом Комитета ВР по вопросам правовой политики и правосудия Александром Черненко и тот сообщил ему, что большинство поправок уже пройдено. Так, председатель ВР обратился к Черненко с просьбой ускорить этот процесс.
"Я рассчитываю на то, что мы сможем на следующей неделе перейти и к Избирательному кодексу", - сказал Парубий.
Кроме того, он отметил, что парламент должен рассмотреть и законопроекты по гуманитарному разминированию, поэтому будет рекомендовать, чтобы по этому вопросу ВР начинала работу на следующей неделе.
Также к рассмотрению планируется блок аграрных вопросов, блок по национальной безопасности и обороне и изменения в Конституцию относительно переименования Днепропетровской и Кировоградской областей.
"Непростые прения происходят во фракциях, но я надеюсь, что до следующей недели эти прения уже будут завершены, и мы сможем выйти на принятие решения о направлении в Конституционный суд рекомендаций от Верховной Рады относительно переименования двух областей", - сказал Парубий.
Среди прочего, на следующей пленарной неделе будет рассматриваться вопрос о выделении средств на кибербезопасность для Центральной избирательной комиссии.