Сытник рассказал, когда может начать работу Антикоррупционный суд

По словам директора НАБУ, на сегодняшний день еще не утвержден состав Совета международных экспертов, который будет участвовать в отборе судей в Высший антикоррупционный суд.

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник не исключает, что Высший антикоррупционный суд может начать работу в марте 2019 года.

Об этом он сказал в интервью официальному изданию «Голос Украины».

«Надеюсь, так как во время предвыборной гонки придется о чем-то рассказывать. Сейчас есть 340 кандидатов (на должности судей Антикоррупционного суда - УНИАН), которые подали документы на конкурс, к сожалению, до сих пор не утвержден состав Совета международных экспертов. Но процесс пошел, и не исключаю, что в марте 2019 года Антикоррупционный суд может начать работу», - заявил Сытник.

По его словам, в мире нет ни одной страны, которая бы полностью поборола коррупцию. «Наша задача - сделать так, чтобы коррупция не угрожала государственному суверенитету. И то сопротивление, которое начинается, является индикатором того, что мы - на правильном пути», - резюмировал директор НАБУ.

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Как сообщал УНИАН, 12 июля Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в закон «О судоустройстве и статусе судей» в связи с принятием закона «О Высшем антикоррупционном суде» (регистрационный номер 7441).

Законом устанавливается, что со дня начала работы Высшего антикоррупционного суда суды апелляционной инстанции (кроме Апелляционной палаты ВАС) прекращают принимать к рассмотрению апелляционные жалобы по уголовным производствам в отношении преступлений, отнесенных Уголовным процессуальным кодексом к подсудности ВАС.

Ходатайства по уголовным производствам о преступлениях, отнесенных к подсудности ВАС, которые поступили к следственным судьям и не рассмотрены до дня начала работы Антикоррупционного суда, будут передаваться в ВАС для рассмотрения в установленном порядке следственными судьями этого суда.

Также со дня начала работы ВАС уголовные производства по преступлениям, отнесенным к подсудности Антикоррупционного суда, судебное разбирательство в судах первой и апелляционной инстанций которых не закончено до дня начала работы ВАС, передаются для рассмотрения в Антикоррупционный суд.

Среди прочего, со дня начала работы ВАС обжалование судебных решений, принятых до дня начала работы Высшего антикоррупционного суда, по уголовным производствам о преступлениях, отнесенных к подсудности ВАС, осуществляется по правилам подсудности, предусмотренным Уголовным процессуальным кодексом.

Претенденты на должности судей Высшего антикоррупционного суда могли отправить свои документы в Высшую квалификационную комиссию суда со 2 августа по 14 сентября 2018 года.