Генпрокуратура просит МВД снять гриф секретности с материалов дела Пукача
Генпрокуратура направила письмо в Министерство внутренних дел с просьбой снять гриф секретности с материалов дела экс-генерала Алексея Пукача, которого приговорили к пожизненному заключению за убийство журналиста Георгия Гонгадзе.
Об этом УНИАН сообщил старший помощник генпрокурора по особым поручениям Валерий Карпунцов.
”Мы направили в МВД представление, в котором не возражаем против снятия грифа секретности с материалов дела”, - сказал Карпунцов.
Как сообщал УНИАН, 29 января 2012 года Печерский районный суд Киева приговорил Пукача к пожизненному заключению.
Адвокат вдовы журналиста Мирославы Гонгадзе Валентина Теличенко подала тогда апелляцию на приговор. ”Жалоба касается только неполноты установления мотивов преступления”, - сказала адвокат. Пострадавший журналист Алексей Подольский также обжаловал приговор Пукачу.
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24 ноября Апелляционный суд Киева решил рассматривать жалобу на приговор Пукачу в закрытом режиме.
В дальнейшем министр внутренних дел Арсен Аваков и председатель СБУ Валентин Наливайченко выразили убеждение, что рассмотрение жалобы на приговор Пукачу должно проходить в открытом режиме.
8 декабря Апелляционный суд перенес на неопределенный срок рассмотрение апелляционной жалобы на приговор Пукачу.
Убийство журналиста Георгия Гонгадзе было совершено осенью 2000 года.