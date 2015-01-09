Генпрокуратура просит МВД снять гриф секретности с материалов дела Пукача



Об этом УНИАН сообщил старший помощник генпрокурора по особым поручениям Валерий Карпунцов.

”Мы направили в МВД представление, в котором не возражаем против снятия грифа секретности с материалов дела”, - сказал Карпунцов.

Как сообщал УНИАН, 29 января 2012 года Печерский районный суд Киева приговорил Пукача к пожизненному заключению.

Адвокат вдовы журналиста Мирославы Гонгадзе Валентина Теличенко подала тогда апелляцию на приговор. ”Жалоба касается только неполноты установления мотивов преступления”, - сказала адвокат. Пострадавший журналист Алексей Подольский также обжаловал приговор Пукачу.

Читайте такжеАваков: суд над Пукачем должен быть открытым

24 ноября Апелляционный суд Киева решил рассматривать жалобу на приговор Пукачу в закрытом режиме.

В дальнейшем министр внутренних дел Арсен Аваков и председатель СБУ Валентин Наливайченко выразили убеждение, что рассмотрение жалобы на приговор Пукачу должно проходить в открытом режиме.

8 декабря Апелляционный суд перенес на неопределенный срок рассмотрение апелляционной жалобы на приговор Пукачу.

Убийство журналиста Георгия Гонгадзе было совершено осенью 2000 года.