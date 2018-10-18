Чорновил объяснил, почему Путин не стал новым российским императором: все дело в Кабаевой

Президент РФ хотел стать императором Всея Великой, Белой и Малой Руси, и короновать его должны были в Киеве.

Российский президент Владимир Путин всегда бредил идеей того, что "Москва – это третий Рим, а в Кремле в свое время рассматривался вариант вступления президента РФ в брак с кем-то из рода Романовых или Рюриковичей.

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Об этом в комментарии "Главреду" рассказал политический аналитик Тарас Чорновил.

"Первые два Рима пали. Третий Рим – Москва, а четвертому не бывать". И Константинополь в этой схеме был тот "второй Рим", который "пал", и Москва хотела де-факто это закрепить. Россия живет в такой символике. Она этим бредит, ей это снится. Путин об этом мечтает", - отметил эксперт.

По словам Чорновила, для воплощения этой концепции в свое время (еще до войны в Украине) в Кремле рассматривали вариант вступления Путина в брак с кем-то из рода Романовых или Рюриковичей.

"В свое время Путину разрешили поиграться с Алиной Кабаевой, но тем временем для него искали (и он на это дал добро) кого-то из рода Романовых или Рюриковичей какую-то девочку, чтобы он мог жениться на ней и перенять царские самодержавные традиции с тем, чтобы впоследствии его высветили в императоры Всея Великой, Белой и Малой Руси. В том числе проговаривалось, что им нужно каким-то образом забрать Киев, потому что короновать Путина можно только в Киеве, нигде больше. Анекдотичная история, но тогда в московском истеблишменте на полном серьезе все это обсуждалось", - рассказал политолог.

По его словам, в дальнейшем от этой идеи в Москве отказались.

"Потом вроде бы оказалось, что девочка оказалась слишком уродливой, а Путин привык к Кабаевой, потому тему временно закрыли", - резюмировал Чорновил.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 7 мая в Кремле уже в четвертый раз принял присягу главы государства. Если он сумеет досидеть до конца своего президентского срока, то с результатом в 25 лет станет одним из самых “долгоиграющих” российских лидеров.

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