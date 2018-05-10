Дольше страной правили только цари: журналисты рассказали о наследнике "империи Путина"

По мнению журналистов, следующие 6 лет президентства Путина станут последними на этом посту. Путин с результатом в 25 лет станет одним из самых “долгоиграющих” российских лидеров.

Президент РФ Владимир Путин 7 мая в Кремле уже в четвертый раз принял присягу главы государства. Если он сумеет досидеть до конца своего президентского срока, то с результатом в 25 лет станет одним из самых “долгоиграющих” российских лидеров.

Об этом говорится в журнале "Новое время". Для сравнения: Леонид Брежнев руководил СССР 18 лет, Иосиф Сталин — 29 лет.

"Дольше страной правили только цари и, похоже, что Путин видит себя скорее в их числе, нежели среди нанятых менеджеров. За последние 20 лет Россия, оставаясь по форме республикой, по сути превратилась в абсолютную монархию с главной ее особенностью: воля правителя важнее любых законов и институтов. Там нет суда выше царского. Это правило даже формализовано в виде отказа РФ от приоритета решений международных судов над национальными. Владимир Путин добился абсолютной власти", - говорится в статье.

Отмечается, что только Путин сейчас может выбрать преемника — человека, который будет управлять РФ после него. Сразу после инаугурации 8 мая на должность кронпринца (формально — премьер-министра) был переназначен Дмитрий Медведев.

"Путин бесконечно доверяет человеку, который четыре года грел ему трон, даже не попытавшись взять реальную власть в свои руки. Именно поэтому Медведев останется официальным наследником, хотя слухи о его “скорой отставке” ходят по Москве постоянно. Люди, распространяющие эти слухи, просто не понимают: это премьера можно уволить за плохую работу, но кронпринца — нет. Он может попасть в опалу только в одном случае: если начнет до положенного срока облизываться на царский трон. Вот тогда да: не только должности, но и головы лишится. Но пока ничего такого не происходит, деловые и профессиональные качества премьер-министра никакого значения не имеют. Главная его функция — быть легитимным наследником престола", - отмечается в статье.

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Стоит отметить, что наступивший срок будет, по сути, пятым, формально — четвертым, а юридически — вторым подряд. Фактически же, видимо, он станет для Путина по- следним. По конституции, через шесть лет правления он должен будет уступить Кремль другому человеку еще на шесть лет. В 2030 году Путину будет 77 лет. Баллотироваться в президенты, чтобы работать до 83, — это довольно сложно.

"Конечно, Путин всегда может поменять конституцию, чтобы избежать шестилетнего перерыва в правлении. Но тут есть две трудности. Во-первых, он — легалист, то есть сторонник формального соблюдения закона. Сам он менять конституцию не захочет", - говорится в статье.

Отмечается, что сейчас Путин невольно почти подталкивает элиты к перевороту.

"Он рушит жизненные стратегии своих приближенных, отрезая им путь на Запад. Он пугает их неопределенностью, начав репрессии-лайт внутри России. Он растерял активную поддержку в обществе, поэтому и устроил на последних выборах чудовищные фальсификации. Но главное — Путин своими руками подготовил себе совершенно легитимного, сравнительно молодого, но уже опытного, известного всей стране и миру преемника, который устроил бы элиты намного больше, чем сам действующий царь. Речь о помянутом выше Дмитрии Медведеве", - уточняет автор статьи.

В Москве с ностальгией вспоминают те времена, когда он дружил с Бараком Обамой, ездил в США за новым iPhone и не захватывал Донбасс, а играл в бадминтон. Причем его личного участия в перевороте против Путина не понадобится.

"Более того, Медведев мог бы помешать заговорщикам, поскольку должен был бы рассказать обо всем своему политическому отцу. Задача Медведева при путче будет простой: стать руководителем страны и вернуть нормальные отношения с Западом. Для этой цели он подходит лучше всего, а больше от него ничего и не требуется. Если международные санкции станут для российских элит совершенно невыносимыми, если обществу царь надоест так же, как в свое время надоел Николай II, если Путин совершит одну-две серьезных ошибки, то его последний президентский срок наверняка закончится раньше времени", - говорится в статье.

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