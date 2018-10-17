Хакеры готовили кибератаки на компании Украины и Польши - ESET

Для этого они разработали новую вирусную программу под названием GreyEnergy.

Хакеры осуществляли действия против трех компаний, работающих в энергетике и транспортной отрасли в Украине и Польше и, возможно, планировали новую разрушительную кибератаку.

Читайте такжеРоссия хочет сорвать выборы в Украине дезинформацией и кибератаками - Порошенко

Об этом заявила компания по безопасности программного обеспечения, сообщает Reuters. В частности, словацкая фирма ESET заявила, что хакеры действовали с 2015 до середины 2018 года и указала, что действия совершала та сама группа, которую Британия обвинила в связях с российской военной разведкой.

Компания ESET ранее принимала участие в расследовании кибернападений на Украину.

Группа, которая ранее проводила нападения на энергетическую отрасль в Украине с использованием вируса BlackEnergy, теперь разработала новую вредоносную программу GreyEnergy.

"Важно то, что они все еще активны, - сказал в комментарии Reuters исследователь ESET Роберт Липовски. – Это означает, что действует очень опасный и настойчивый "фактор угрозы".

В компании рассказали, что сначала была разослана электронная почта с вредными интернет-ссылками, или документами, или было проведено заражение серверов присоединенных к Интернету. Это позволило GreyEnergy составить схему сетей своих жертв и собрать конфиденциальную информацию, такую как пароли.

Затем, команда пыталась получить доступ к критически важным элементам систем, включая компьютеры, которые контролируют производственный процесс. "Я понимаю, что это была стадия разведки и шпионажа, которая может привести к киберсаботажу", - заявил Липовски.

Киберполиция Украины подтвердила нападения на две украинские компании, однако, не привела деталей. Польские чиновники не ответили на запросы о комментарии.

Бен Рид, менеджер компании FireEye по вопросам шпионажа заявил, что группа Sandworm, вероятно, является ответственной. "Эта деятельность подобна действиям группы, которую мы отслеживаем как Sandworm”, - заявил он. "Деятельность, которую, как мы считаем, проводит Sandworm, была определена министерством юстиции США как ГРУ", - отметил Рид.