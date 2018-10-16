РФ хочет испытать в Украине технологии по вмешательству в выборы для их применения в ЕС – Климкин

Министр призывает привлекать общество и лучших представителей бизнеса и ІТ сферы к борьбе с гибридными угрозами РФ.

Российская Федерация будет испытывать технологии по вмешательству в следующие выборы президента в Украине для дальнейшего их применения на всеобщих выборах в Европейском Союзе в 2019 году.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе украинского внешнеполитического ведомства, сегодня в Брюсселе министр иностранных дел Украины Павел Климкин принял участие в конференции высокого уровня «Вмешательство в выборы в цифровую эру», организатором которой выступила Европейская комиссия.

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Так, в своем выступлении Климкин отметил, что целостность избирательных процессов является сегодня общим вызовом для Евросоюза и Украины, которая с 2014 года страдает от гибридной агрессии РФ.

В частности, глава МИД Украины подчеркнул, что предстоящие президентские выборы в Украине будут активно использоваться Россией для испытания технологий, которые в дальнейшем будут применены во время общеевропейских выборов в мае 2019 года.

«Прежде всего, мы активно будем привлекать общество и лучших представителей бизнеса и IТ сферы к борьбе с гибридными угрозами. Мы должны быть проактивными и иметь смелую и четкую стратегию действий», - подчеркнул Климкин.

Министр также отметил важность усовершенствования законодательства по противодействию дезинформации и фальшивым новостям, укрепления защиты критической инфраструктуры и призвал ЕС к практическому сотрудничеству в борьбе с гибридными угрозами.

Отдельно глава МИД встретился с комиссаром ЕС по вопросам союза в сфере безопасности сэром Джулианом Кингом.

Как сообщили в МИД, собеседники обсудили ряд вопросов, связанных с современными вызовам для Украины и ЕС, в частности гибридные и киберугрозы, вмешательство в выборы, и обменялись опытом Украины и ЕС в этом контексте. Климкин приветствовал процесс формирования союза ЕС в сфере безопасности и подчеркнул, что обеспечить безопасность ЕС невозможно без тесного сотрудничества с партнерами, которые сталкиваются с аналогичными вызовами. В этом контексте стороны договорились проработать пути налаживания практического взаимодействия по вопросам кибербезопасности, обеспечения целостности выборов и защиты критической инфраструктуры.