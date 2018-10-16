Климкин назвал РПЦ "раскольником в мировом православии" из-за разрыва отношений с Константинополем

РПЦ решила разорвать евхаристическое общение с Вселенским патриархатом.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал «раскольниками» Русскую православную церковь (РПЦ) из-за разрыва отношений с Константинопольским патриархатом. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

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«РПЦ решила разорвать евхаристическое общение с Вселенским патриархатом, который на основе подлинных исторических и канонических документов доказал, что Украина — это его каноническая территория. У кого-то еще остались сомнения, кто является раскольником в мировом православии?», - написал он.

Напомним, ранее Священный синод РПЦ принял решение о полном разрыве отношений с Константинопольским патриархатом. Это было сделано в ответ на решение Константинополя предоставить автокефалию украинской церкви.