Сегодня Украину в Минске вместо Кучмы представляет советник президента Демченко — Геращенко

Фамилию нового официального представителя Украины в ТКГ должен назвать президент.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила, что сегодня Украину в Минске на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе представляет советник президента Руслан Демченко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала на брифинге.

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«Сегодня проходит заседание Трехсторонней контактной группы, а также рабочих групп в Минске. Сегодня Украину представляет во время этого заседания дипломат и советник президента Руслан Демченко», - отметила Геращенко.

Она добавила, что официальный представитель Украины в ТКГ будет назначен президентом Украины.

«Именно президент Украины должен объявить это фамилию. Но, очевидно, и 100 процентов, что это будет патриотический и профессиональный человек, который достойно будет представлять позицию Украины в Минске, так, как это всегда и происходит», - добавила депутат.

Как сообщал УНИАН, в начале октября стало известно, что бывший президент, представитель Украины в ТКГ по Донбассу Леонид Кучма завершает свою работу в группе.