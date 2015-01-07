Грибаускайте не видит никаких перспектив для снятия санкций против России

Грибаускайте еще раз назвала Россию «террористическим государством» и отметила, что пока нет оснований для отмены санкций, которые ЕС ввел против России.

Читайте такжеЛитва передала Украине элементы вооружения – литовский министр обороны

«Ситуация и действия России и в восточной Украине и в других местах не изменились. Следовательно, причины, по которым были введены санкции, в полной мере сохраняются», - отметила Грибаускайте, передает Радио Свобода.

5 января президент Франции Франсуа Олланд заявил в интервью France Inter Radio, что определенные санкции Запада против России могут быть сняты в случае прогресса в урегулировании кризиса на востоке Украины. В США заявили, что эти санкции не могут быть сняты без достижения реального прогресса на Донбассе.