Украинский депутат предлагает сажать за пропаганду однополых отношений

Соответствующий законопроект депутат зарегистрировал в парламенте.

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты общественной морали и традиционных семейных ценностей» (регистрационный номер 9183), которым предлагается ввести уголовную ответственность за пропаганду однополых сексуальных отношений.

Инициатором данного законопроекта является народный депутат Украины из фракции «Оппозиционный блок» Александр Вилкул.

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Законопроектом предлагается дополнить Уголовный кодекс Украины новой статьей 150-2 следующего содержания: «Пропаганда однополых сексуальных отношений, что может негативно повлиять на физическое и психическое здоровье, нравственное и духовное развитие ребенка». Этими изменениями предусмотрено, что совершение повторно в течение года умышленных действий в отношении ребенка, которые пропагандируют однополые сексуальные отношения, а также действий, которые выражаются в публичной демонстрации образа жизни лиц, ведущих однополые сексуальные отношения, их ориентации и поведения, влечет за собой наложение ареста сроком до трех лет или лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Если это будет совершать служебное или должностное лицо, а также будет способствовать этому, то это влечет наложение ареста сроком до четырех лет или лишение свободы на срок от четырех до шести лет.

Также законопроектом предусмотрено за ввоз в Украину произведений, пропагандирующих однополые сексуальные отношения, или распространение или их изготовление, хранение, перевозку или другое перемещение, наказываются штрафом до ста пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет с конфискацией произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, однополые сексуальные отношения, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию, средств их изготовления и распространения. Те же действия относительно кино- и видеопродукции, пропагандирующих культ насилия и жестокости, однополые сексуальные отношения, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию, а также сбыт несовершеннолетним или распространение среди них произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, однополые сексуальные отношения, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию, наказываются штрафом от ста до трехсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до пяти лет.