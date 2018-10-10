цей матеріал доступний українською

Суд отказал адвокату Януковича в возобновлении судебного следствия по делу

17:13, 10 октября 2018
Политика
818 0
Также суд отклонил ходатайство о допросе 72 свидетелей \ Фото УНИАН

Оболонский районный суд Киева отказал адвокату экс-президента Виктора Януковича Александру Горошинскому в удовлетворении ходатайства о возобновлении судебного следствия по делу о государственной измене.

Читайте такжеСуд отказал в аресте "лесника Януковича"

Как передает корреспондент УНИАН, во время оглашения дебатной речи Горошинский заявил, что во время Революции достоинства правоохранители защищались от митингующих, которые на них нападали. В частности, по его словам, участники акции протеста бросали в милиционеров камни и бутылки с зажигательной смесью.

Также Горошинский отметил, что к делу необходимо приобщить новые документы относительно спецподразделения «Беркут» и захвата административных зданий митингующими в Луцке.

Кроме того, он выступил с ходатайством о допросе 72 свидетелей, однако суд отклонил это ходатайство.

Горошинский продолжаетоглашение дебатной речи.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: "Большое уголовное дело" против Януковича и Ко
Теги: #дело Януковича#суд януковичем