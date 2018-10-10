Суд отказал адвокату Януковича в возобновлении судебного следствия по делу

Суд отказал в удовлетворении ходатайства адвоката о допросе дополнительно 72 свидетелей.

Оболонский районный суд Киева отказал адвокату экс-президента Виктора Януковича Александру Горошинскому в удовлетворении ходатайства о возобновлении судебного следствия по делу о государственной измене.

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Как передает корреспондент УНИАН, во время оглашения дебатной речи Горошинский заявил, что во время Революции достоинства правоохранители защищались от митингующих, которые на них нападали. В частности, по его словам, участники акции протеста бросали в милиционеров камни и бутылки с зажигательной смесью.

Также Горошинский отметил, что к делу необходимо приобщить новые документы относительно спецподразделения «Беркут» и захвата административных зданий митингующими в Луцке.

Кроме того, он выступил с ходатайством о допросе 72 свидетелей, однако суд отклонил это ходатайство.

Горошинский продолжаетоглашение дебатной речи.