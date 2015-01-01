Об Украине в новогодних поздравлениях говорили Путин, Лукашенко, Меркель и Олланд

С наиболее жёстким заявлением в адрес России из-за Украины выступила канцлер Германии Ангела Меркель, сообщает Эхо Москвы.

Она назвала события в Украине «ситуацией, поставившей под вопрос основы европейского миропорядка». Также глава немецкого правительства обвинила Россию в пренебрежении международным правом.

"Европа не согласится с так называемым правом сильного. Европа не даст себя расколоть. Она будет действовать сплочённо для защиты мирного порядка и своих ценностей", - сказала Меркель.

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Предпринимать все усилия для сохранения мира пообещал белорусский лидер Александр Лукашенко. Основой для этого он назвал «доброту, терпимость и согласие между людьми».

«Мы, белорусы, желаем мира всем нашим друзьям и соседям», - сказал он.

Российский президент Владимир Путин в своём обращении говорил об аннексии Крыма.