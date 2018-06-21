Вехи недели. Властные итоги года и Донбасс для Европы

Парламентско-президентская модель в нынешней ситуации заставляет глав государства и правительства если не быть союзниками, то публично не оппонировать друг другу. Стоит ли удивляться, что Петр Порошенко и Арсений Яценюк выступили фактически дуплетом, совпадая в своих оценках важнейших политических событий года. И президент, и премьер подчеркнули целесообразность принятия бюджета-2015, при этом оба держат в уме переговоры с МВФ и будущую неизбежную корректировку главного финансового документа страны. И Петр Алексеевич, и Арсений Петрович отмечают непростую ситуацию на Донбассе (неслучайно в зоне АТО уже 3 января побывал секретарь СНБО Александр Турчинов), глава правительства к тому же признал, что легкого алгоритма возвращения Крыма не существует.

Порошенко уже привычно давал ответы на вопросы о перспективах продажи 5 канала (негативных) и корпорации ROSHEN (затянувшихся), Яценюк продемонстрировал непоколебимую уверенность в успехах действий правительства и подверг публичной критике министра топлива и энергетики Владимира Демчишина, выдвинутого по квоте «Блока Петра Порошенко». Полагаю, что две партии власти будут переживать разнообразные «сложности перевода», но исторические обстоятельства заставят их и дальше держаться друг за друга.

В коалиции намерены обсудить проблемы взаимодействия буквально на рождественские праздники, конечно, если народных депутатов сумеют выманить для этого с горнолыжных и заокеанских курортов. Подчеркнувший несовершенство Государственного бюджета на 2015 год Юрий Луценко призвал не драматизировать этот факт и упирал на уникальные политические обстоятельства, в которых оказалась Украина. Юрию Витальевичу, известному умением оказываться в команде, которая кажется наиболее правильной и перспективной на нынешней момент, придется непросто в качестве модератора коалиции, в которой есть две большие и три своенравные фракции. Публичное обещание не исключать из фракции «БПП» героев-одиночек, легко ставящих собственную принципиальность выше насущной необходимости, может спровоцировать парад депутатских суверенитетов, ведь рассмотрение непростых вопросов парламентом с принятием бюджета-2015 не закончилось. Коалиция в целом напоминает клуб по интересам, который сложно сцементировать идеологически.

Тем временем на оккупированной территории Донбасса российский спецназ последовательно зачищает полевых командиров сепаратистов. Гибель Беднова-Бетмена со свитой вызвала возмущенную реакцию Гиркина-Стрелкова, позиционирующего себя в качестве военно-полевого гуру Новоросии с базированием в Москве. Европейский Союз тем временем настаивает на скорейшем возобновлении переговорного процесса в Нормандском формате. Похоже, достижение мира на Донбассе является запланированным внешнеполитическим успехом ЕС, которому должны способствовать непростая экономическая ситуация в Украине и критическое для России падение цен на нефть. Увы, повышенные евро-обязательства могут разбиться о суровую реальность происходящего на Донбассе, и об этом нужно помнить.

Автор: Евгений Магда