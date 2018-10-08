Луценко рассказал о "нормальных законопослушных гражданах" в Верховной Раде
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет, что большинство народных депутатов Украины являются законопослушными.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Юрий Луценко сказал на брифинге.
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«В Верховной Раде Украины большинство нормальных законопослушных граждан. И считать всех народных депутатов в чем-то виновными неправильно, вредно. Этот мазохизм разрушает государство. Поэтому я буду сюда приходить (в парламент для подачи представления о привлечении депутатов к уголовной ответственности - УНИАН) только в том случае, если буду иметь на это полные убеждения и юридические основания. Все остальные случаи не могут найти мою поддержку», - отметил Луценко.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 октября, генпрокурор пришел на заседание регламентного комитета, который рассматривал представление о привлечении к уголовной ответственности народного депутата от «Оппозиционного блока» Дмитрий Колесников.