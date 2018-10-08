Луценко рассказал о "нормальных законопослушных гражданах" в Верховной Раде

Генпрокурор собирается приходить в ВР для подачи представления о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, если будет иметь на это юридические основания.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет, что большинство народных депутатов Украины являются законопослушными.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Юрий Луценко сказал на брифинге.

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«В Верховной Раде Украины большинство нормальных законопослушных граждан. И считать всех народных депутатов в чем-то виновными неправильно, вредно. Этот мазохизм разрушает государство. Поэтому я буду сюда приходить (в парламент для подачи представления о привлечении депутатов к уголовной ответственности - УНИАН) только в том случае, если буду иметь на это полные убеждения и юридические основания. Все остальные случаи не могут найти мою поддержку», - отметил Луценко.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 октября, генпрокурор пришел на заседание регламентного комитета, который рассматривал представление о привлечении к уголовной ответственности народного депутата от «Оппозиционного блока» Дмитрий Колесников.