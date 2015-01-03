Порошенко назвал главный приоритет в 2015 году

Об этом в ходе встречи с директором Европейского бюро по борьбе с мошенничеством Джованни Кесслером заявил президент Петр Порошенко, сообщает Украинская правда.

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"Одним из главных приоритетов в 2015 году является принципиальная, последовательная и эффективная борьба с коррупцией", - отметил Порошенко.

При этом он добавил, что "возлагает большие надежды на опыт всех избранных членов конкурсной комиссии по избранию директора Национального антикоррупционного бюро, как на признанных авторитетов, которым удастся определить достойного специалиста в области противодействия коррупции".

Как известно, в состав этой комиссии вошли девять человек, которые пропорционально (по три человека) были избраны и делегированы от Президента Украины, Правительства и Верховной Рады: Рефат Чубаров, Евгений Захаров, Ярослав Грицак, Иосиф Зисельс, Александра Яновская, Юрий Бутусов Евгений Нищук, Виктор Мусияка и Джованни Кесслер.