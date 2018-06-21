Украинский интерес-2015. Гибридные отношения с Россией, курс на Ригу и опора на собственные силы

Непросто перестраивать отношения с государством, публично называющее себя «братским» и активно наводняющим твою территорию военной техникой и боевиками для максимальной дестабилизации ситуации. Но у Украины нет иного выхода, поскольку просто оттолкнуться от России невозможно – географические условия не позволяют. Сценарий войны на встречных курсах с ядерным государством выглядит самоубийственным для Украины даже с учетом усиления наших Вооруженных Сил. До возведения «Европейского вала», которому официальная Москва обязательно будет противиться, украинским политикам необходимо действовать гибридно – искать возможности для усиления своих позиций, периодически переходить в наступление и не бояться обращаться за помощью к западным союзникам. Действительно, в ставшей жертвой гибридной агрессии Украине помощь Запада многим кажется недостаточной, но на деле и ЕС, и США намного перешли собственные «красные линии» в оказании давления на Россию.

Позволю предположить, что Путин постарается дистанцироваться (что с учетом российского влияния в ОБСЕ вполне реально) от активной поддержки сепаратистов на Донбассе. Украина же продолжит играть роль «соломенного бычка» для «русского медведя», что вовсе не исключает возможности наращивать собственный потенциал. Не только военный, в чем наблюдаются определенные успехи, но внешнеполитический. В 2015 году, к примеру, вполне возможен вердикт Стокгольмского арбитража относительно газовых контрактов 2009 года, и встретить его было бы целесообразно во всеоружии, поскольку перемирие по газовому вопросу, во многом навязанное Европейским Союзом, весной этого года закончится.

Украина заявила о готовности выдавать гражданам биометрические паспорта, но этот шаг не имеет практического значения без предоставления нашей стране безвизового режима. Ожидается, что саммит «Восточного партнерства» в Риге в этом вопросе может стать решающим. Важно понимать, что в ЕС воспринимают евроинтеграцию Украины в комплексе, поэтому будут подходить к позитивному ответу на этот вопрос со всей строгостью, а аргумент о том, что три четверти украинцев не располагают загранпаспортами, может не сработать. Руководству страну необходимо будет предъявить партнерам из Евросоюза конкретные достижения в деле проведения реформ, поскольку беспросветно бедная и заведомо проблемная Украина, откровенно говоря, мало интересна для Европейского Союза. Пока куда вероятнее развитие сотрудничества в центральноевропейском формате, в частности, превращение Балтийско-Черноморской дуги в общеевропейскую точку экономического роста и политической стабильности. События 2014 года показали, что именно Польша и Литва выступили в роли последовательных союзников нашей страны и лоббистов украинских интересов в ЕС.

Не разделяю энтузиазма части общества относительно отмены внеблокового статуса. Этот шаг позволяет нашей страны осуществлять реформы и встать на рельсы евроатлантической интеграции, но до прибытия в конечный путь назначения пройдет немало времени. В этом случае процесс даже важнее результата. Куда более перспективной выглядит экономическая дипломатия, в которой должны сочетаться два направления. Нечто подобное задумывалось и при Януковиче, но не было реализовано по причине несамостоятельности субъекта принятия решений. Украине целесообразно развивать как взаимовыгодные отношения с соседями на постсоветском пространстве, так и пытаться выходить на рынки третьего мира. Кризисная ситуация на Донбассе волей-неволей привлекает повышенное внимание к Украине, и его необходимо направлять на достижение целей государства.

Евгений Магда