НАТО помогает Украине в вопросах кибербезопасности - Столтенберг

Генсек Альянса Йенс Столтенберг пообещал президенту Украины Петру Порошенко продолжать оказывать поддержку в защите от возможного кибервмешательства со стороны РФ.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг заявляет, что Альянс помогает Украине в вопросах кибербезопасности.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Брюсселе после заседания Комиссии НАТО-Грузия на уровне министров обороны стран - членов Альянса, отвечая на вопрос о возможности взаимодействия Украины и НАТО в контексте противодействия угрозам в киберпространстве во время президентских и парламентских выборов в 2019 году.

"НАТО уже помогает Украине в укреплении ее киберзащиты, ее киберпотенциала. Мы делаем это с помощью наших трастовых фондов - у нас есть трастовый фонд по вопросам кибербезопасности - и путем предоставления финансирования и поддержки для укрепления киберзащиты и киберпотенциала Украины", - отметил Столтенберг.

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В этой связи он добавил, что Альянс помогает Украине защищать ее сети и инфраструктуру.

"Например, НАТО сейчас помогает Украине в создании центра реагирования на инциденты в киберпространстве, который будет одним из инструментов реагирования на препятствование, вмешательство или взломы ее киберсетей", - подчеркнул генсек Альянса.

Таким образом, он объяснил, что НАТО уже помогает Украине в вопросах киберзащиты.

"И я пообещал президенту Порошенко, когда он посещал саммит НАТО, что союзники НАТО будут продолжать оказывать поддержку, в том числе трастовым фондам, один из которых финансирует деятельность, связанную с кибербезопасностью", - сказал Столтенберг.

Как сообщал УНИАН, президент Петр Порошенко подписал указ «О годовых национальных программах под эгидой Комиссии Украина-НАТО».