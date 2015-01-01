За сутки боевики 23 раза обстреляли позиции сил АТО - ранены трое военных

За последние сутки в зоне проведения антитеррористической операции зафиксировано 23 обстрела позиций украинских военных.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь АТО Андрей Лысенко.

«За последние сутки было 23 обстрела с целью провокации», - сказал Лысенко.

Также, по его словам, «за минувшие сутки зафиксирована активизация деятельности бандформирований и их многочисленные попытки спровоцировать украинских военных с целью обвинения украинской стороны в нарушении режима тишины».

Как отметил Лысенко, «по данным разведки, в среде боевиков увеличиваются противоречия на почве подчинения разным руководящим центрам и неудовлетворение своим денежным обеспечением».

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Лысенко также сообщил, что за последние сутки в зоне проведения антитеррористической операции ранены трое военнослужащих.

«За последние сутки в результате провокационных обстрелов ранены трое украинских военнослужащих. Погибших нет», - сказал Лысенко.