Хочет рассказать про Чепигу-"Боширова": экс-охранник Януковича просит суд допросить его

Кобзарь просит Оболонский райсуд обеспечить его дополнительный допрос относительно распространенной в СМИ информации относительно бегства Януковича в Крым.

Бывший глава службы безопасности Януковича Константин Кобзарь просит Оболонский райсуд Киева снова допросить его, на этот раз о роли россиянина Анатолия Чепиги (Боширова) в побеге экс-президента в Крым.

Об этом сообщил в Facebook адвокат Виктора Януковича Виталий Сердюк. "Кобзарь просит Оболонский райсуд обеспечить его дополнительный допрос относительно распространенной в СМИ информации о судьбе гражданина РФ Боширова (настоящее имя Анатолий Чепига - УП) в охране и сопровождении Виктора Януковича в АР Крым в феврале 2014 года", - пишет юрист.

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Он опубликовал копию заявления Кобзаря.

Ранее бывший журналист «Центра управления расследованиями» Сергей Канев заявил, что полковник российского разведывательного ведомства ИГРУ Анатолий Чепига («Руслан Боширов»), которого Великобритания подозревает в отравлении экс-агента российской разведки Сергея Скрипаля, возглавлял операцию по вывозу в Россию экс-президента Украины Виктора Януковича.

У Генпрокуратуры пока нет подтвержденной информации о том, кто из российских военных был причастен к операции по организации побега бывшего президента.