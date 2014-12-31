В ОБСЕ сообщили детали нападения боевиков на Пески 29 декабря

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе сообщает, что украинские военные 29 декабря во время нападения боевиков в Песках задержали одного из нападавших, а остальные пятеро скрылись.

Об этом говорится в сообщении миссии ОБСЕ от 31 декабря.

"Украинский генерал-майор (Александр Розмазнин) предоставил детали об инциденте, который произошел 29 декабря в Песках. Он отметил, что шесть человек приблизились к украинским позицииям и бросили гранату в солдат, что привело к убийству трех военнослужащих. Пятеро преступников смогли убежать, а один был захвачен украинский армией", - говорится в отчете.

Как сообщал УНИАН, 30 декабря в Министерстве обороны Украины заявили, что 29 декабря в зоне проведения антитеррористической операции погибли трое военнослужащих и двое получили ранения.

Перед этим полк "Азов" на странице в Facebook со ссылкой на информацию командира полка Андрея Белецкого сообщил, что в Песках под Донецком вследствие наступления боевиков погибли шестеро украинских военных, трое получили ранения.

Представитель АТО Андрей Лысенко сообщал о трех погибших военных и одного раненого в течение суток.