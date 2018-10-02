Столтенберг надеется на урегулирование Венгрией и Украиной двусторонних разногласий

Генсек НАТО уверяет, что Альянс продолжит предоставлять практическую и политическую поддержку Украине.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг заявляет, что надеется на урегулирование Венгрией и Украиной двусторонних разногласий, которые влияют на блокирование Будапештом интеграционного пути Киева на сближение с НАТО.

Об этом он сообщил на пресс-конференции в Брюсселе накануне двухдневного министерского заседания руководителей обороны стран-членов НАТО.

В частности, Столтенберг заявил, что Венгрия является чрезвычайно весомым союзником, поскольку вносит свой вклад по многим различным направлениям НАТО, но и Украина тоже является ценным и важным партнером для Альянса.

«И мы должны помнить, что одна из главных причин, почему НАТО воплощает самую большую адаптацию коллективной безопасности и укрепляет нашу коллективную безопасность, объясняется агрессивными действиями России против Украины, и поэтому Украина является важным партнером для НАТО», - подчеркнул генсек.

Читайте такжеРоссия будет использовать ситуацию с выдачей венгерских паспортов на Закарпатье для дестабилизации Украины - Климкин

«Я надеюсь, что Украина и Венгрия урегулируют их разногласия, которые, как все мы знаем, существуют. И я надеюсь, что диалог между Будапештом и Киевом возможен, чтобы найти решение для противоречий», - отметил Столтенберг.

«Мы продолжим обеспечивать поддержкой Украину... Мы продолжим оказывать твердую политическую и практическую поддержку Украине», - добавил генсек НАТО.

Он напомнил об участии президента Украины Петра Порошенко на саммите Альянса в июле в Брюсселе и о проведении регулярных встреч с представителями украинского правительства в Киеве.

Как сообщал УНИАН, недавно в интернете появилось видео того, как украинцам предоставляют венгерское гражданство с просьбой не сообщать об этом властям. Люди на видео на фоне венгерского флага зачитывают текст присяги гражданина Венгрии. Затем венгерский дипломат призывает их скрывать от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства.

Министр иностранных дел Павел Климкин тогда заявил, что Украина может выслать венгерского консула из Берегового и не отступится от реализации проукраинской политики на Закарпатье.

В свою очередь его венгерский коллега Петер Сийярто высказался с угрозами прибегнуть к новым мерам по препятствованию европейской и евроатлантической интеграции Украины.