цей матеріал доступний українською

Порошенко наградил экс-президента Франции Олланда Орденом Свободы (видео)

14:07, 01 октября 2018
Политика
763 0
Порошенко наградил Олланда орденом / Скриншот - Facebook, Петро Порошенко

Об этом Порошенко сообщил на своей странице в Facebook.

Читайте такжеМемуары экс-президента Франции Олланда: "Я раздавлю вас!" - кричал Путин на Порошенко

«Имею честь вручить Франсуа Олланду высокую государственную награду Украины - Орден Свободы. Эта высшая государственная награда символизирует нашу безграничную благодарность за ту принципиальную позицию, которую Франсуа Олланд проявил, поддерживая наш суверенитет, территориальную целостность и независимость», - заявил Порошенко.

Церемония вручения награды состоялась в Киеве.

Ранее Петр Порошенко наградил звезду Голливуда, актера Джона Малковича Орденом “За заслуги” III степени.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Порошенко#Олланд