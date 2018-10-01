Порошенко наградил экс-президента Франции Олланда Орденом Свободы (видео)
14:07, 01 октября 2018Политика
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Церемония вручения награды состоялась в Киеве.
Порошенко наградил Олланда орденом / Скриншот - Facebook, Петро Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко вручил бывшему президенту Франции Франсуа Олланду Орден Свободы.
Об этом Порошенко сообщил на своей странице в Facebook.
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«Имею честь вручить Франсуа Олланду высокую государственную награду Украины - Орден Свободы. Эта высшая государственная награда символизирует нашу безграничную благодарность за ту принципиальную позицию, которую Франсуа Олланд проявил, поддерживая наш суверенитет, территориальную целостность и независимость», - заявил Порошенко.
Церемония вручения награды состоялась в Киеве.
Ранее Петр Порошенко наградил звезду Голливуда, актера Джона Малковича Орденом “За заслуги” III степени.
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