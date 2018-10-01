Порошенко наградил экс-президента Франции Олланда Орденом Свободы (видео)

Церемония вручения награды состоялась в Киеве.

Президент Украины Петр Порошенко вручил бывшему президенту Франции Франсуа Олланду Орден Свободы.

Об этом Порошенко сообщил на своей странице в Facebook.

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«Имею честь вручить Франсуа Олланду высокую государственную награду Украины - Орден Свободы. Эта высшая государственная награда символизирует нашу безграничную благодарность за ту принципиальную позицию, которую Франсуа Олланд проявил, поддерживая наш суверенитет, территориальную целостность и независимость», - заявил Порошенко.

Церемония вручения награды состоялась в Киеве.

Ранее Петр Порошенко наградил звезду Голливуда, актера Джона Малковича Орденом “За заслуги” III степени.