Силы АТО уничтожили диверсионную группу боевиков вблизи села Пески
09:35, 31 декабря 2014Политика
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Силы АТО уничтожили диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) боевиков вблизи села Пески возле донецкого аэропорта.
REUTERS
Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО в соцсети. "29 декабря вблизи поселка Пески рядом с донецким аэропортом произошло столкновение с вражеской диверсионной группой. На следующий день мы побывали на месте происшествия, и пообщались с очевидцами и участниками тех событий. ДРГ противника была уничтожена", - говорится в сообщении.
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Вместе с тем отмечается, что "взятый в плен нападавший оказался профессиональным диверсантом, который проходил подготовку в Российской Федерации".
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