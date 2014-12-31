Силы АТО уничтожили диверсионную группу боевиков вблизи села Пески

Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО в соцсети. "29 декабря вблизи поселка Пески рядом с донецким аэропортом произошло столкновение с вражеской диверсионной группой. На следующий день мы побывали на месте происшествия, и пообщались с очевидцами и участниками тех событий. ДРГ противника была уничтожена", - говорится в сообщении.

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Вместе с тем отмечается, что "взятый в плен нападавший оказался профессиональным диверсантом, который проходил подготовку в Российской Федерации".