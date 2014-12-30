МИД требует от России немедленно предоставить информацию о месте содержания двух украинцев

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии пресс-секретаря МИД Украины Евгения Перебыйниса.

По его словам, главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу отказано в допуске консула Генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону на встречу с содержащимися под стражей на территории России украинскими гражданами Николаем Карпюком и Станиславом Клихом.

«Это является грубым нарушением как прав наших соотечественников, так и прав консульских должностных лиц на беспрепятственный доступ к граждан Украины и фактическим блокированием возможности осуществления функции защиты граждан», - подчеркнул Перебыйнис.

Читайте такжеМосковский суд оставил за решеткой двух украинских политзаключенных до апреля 2015 годаПри этом представитель МИД подчеркнул, что несвоевременное информирование консульского учреждения Украины о задержании граждан Украины, а, тем более, игнорирование российской стороной обращений дипломатических и консульских учреждений о встрече украинских дипломатов с задержанными противоречит положениям Венской конвенции о консульских сношениях и пунктов 1 и 2 статьи 13 Консульской конвенции между Украиной и Российской Федерацией.

Также Перебийнис подчеркнул, что препятствование российской стороной осуществлению консульскими должностными лицами Украины контактов с задержанными украинцами Карпюком и Клихом вызывают глубокое беспокойство на фоне заявлений Олега Сенцова, Сергея Литвинова, других удерживаемых на территории РФ граждан Украины, о применении к ним в ходе следствия физического насилия и пыток с целью получения показаний, что является грубым нарушением положений Конвенции против пыток и других жестоких, нечеловеческих или таких, что унижают достоинство, видов обращения и наказания.

Министерство иностранных дел Украины требует от российской стороны немедленно предоставить информацию относительно места содержания граждан Карпюка и Клиха и обеспечить беспрепятственный допуск консульских должностных лиц Украины к украинским гражданам по месту их содержания, а также прекратить практику применения к ним пыток.