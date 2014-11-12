Украина направила России ноту протеста из-за пыток псевдобойца "Днепра" Литвинова

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте политики и коммуникаций Министерства иностранных дел Украины.

В частности, как говорится в сообщении, 10 ноября консул Посольства Украины в Российской Федерации встретился с гражданином Украины Литвиновым, который находится в Государственном научном центре социальной и судебной психиатрии имени Сербского для проведения стационарной психиатрической экспертизы.

Как отметили в МИД, 29 августа Следственным комитетом РФ ему было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пунктами ч. 2 ст.105 и ч. 1 ст.356 Уголовного кодекса РФ.

Читайте такжеНовый фейк: псевдобоец батальона "Днепр-1" заявил, что ушел в Россию лечить больной зуб14 октября на сайте Следственного комитета была размещена информация, что Литвинов является бойцом батальона «Днепр», который обвиняется в убийствах мирных граждан на Донбассе.

Время от время встречи с консулом Литвинов отрицал предъявленные ему обвинения, в частности, и свою принадлежность к батальону «Днепр», что, в свою очередь, ранее было официально опровергнуто и Министерством внутренних дел Украины, подчеркнули в МИД.

Также во время встречи Литвинов сообщил о грубых нарушениях его прав при задержании и о применении к нему физического насилия, пыток и психологического давления со стороны должностных лиц компетентных органов РФ. «В частности, во время пребывания Литвинова в больнице в Ростовской области к нему в палату зашли сотрудники ФСБ РФ в масках, которые вывезли гражданина Украины с мешком на голове в лес для «допроса», в ходе которого ему наносились удары в грудь и в живот, применялись другие меры физического насилия с целью получения соответствующих показаний. Такие же средства применялись к нему и в пенитенциарных учреждениях Ростовской области», - сообщили в МИД.

«В связи с этим Посольство Украины в РФ направило российской стороне ноту, в которой выразило решительный протест в связи с незаконными действиями РФ, которые нарушают универсальные нормы международного права в сфере соблюдения прав и свобод человека», - отмечается в сообщении.

МИД Украины требует проведения служебного расследования относительно действий российских чиновников, обеспечения соблюдения международного права в деле гражданина Украины Литвинова, а также его освобождения и возвращения в Украину.