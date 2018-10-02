Конституционный козырь под президентские выборы

На прошлой пленарной неделе Верховная Рада направила президентский проект закона о внесении изменений в Конституцию относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора (№9037) в Конституционный суд. И в пятницу, 28 сентября, конституционное обращение парламента об изменениях в Основной закон в КСУ поступило.

В пресс-службе КС сообщили, что в этом обращении народные депутаты просят суд проверить соответствующий проект закона на соответствие статьям 157 и 158 Конституции. В первой из них говорится, что Конституция не может быть изменена, если изменения предусматривают отмену или ограничение прав и свобод человека и гражданина или если они направлены на ликвидацию независимости или нарушение территориальной целостности Украины. Во второй речь идет о том, что законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины, который рассматривался Верховной Радой и не был принят, может быть повторно подан в Верховную Раду не ранее, чем через год со дня принятия решения по этому законопроекту.

Суть конституционных изменений

У целом, законопроект об изменениях Основного закона предлагает внести в Конституцию несколько правок. Так, в статье 85 предусмотрено, что к полномочиям Верховной Рады относится определение принципов внутренней и внешней политики, реализация стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора.

Далее статья 102 закрепляет за президентом, который, как известно, является гарантом Конституции, обязанность реализации стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и НАТО.

Аналогично выписаны и обновленные обязанности Кабинета Министров - статья 116 определяет, что правительство обеспечивает реализацию стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и Организации Североатлантического договора.

Кроме того, в преамбуле Конституции предлагается установить, что Верховная Рада, «заботясь об укреплении гражданского согласия на земле Украины и подтверждая европейскую идентичность украинского народа и необратимость европейского и евроатлантического курса страны, принимает эту Конституцию». Эта правка, хоть и декларативная, но крайне важная, ведь она в будущем фактически не оставляет высшему руководству страны ни единого шанса на смену курса в противоположную сторону и, тем самым, предупреждает возможный «российский реванш».

Но и это еще не все. Чтобы ни у кого из будущих руководителей Украины не осталось соблазна переметнуться на сторону России, из текста Конституции предлагается исключить пункт 14 раздела XV «Переходные положения», в котором говорится, что использование существующих военных баз на территории Украины для временного пребывания иностранных воинских формирований возможно на условиях аренды в порядке, определенном международными договорами Украины, ратифицированными Верховной Радой. Иными словами, отмена этого пункта, по сути, подразумевает полный запрет любой возможности располагаться российским кораблям у наших берегов.

Принять изменения – не значит быть в ЕС и НАТО

Текущий законопроект – очередной шаг властей на пути к членству в ЕС и НАТО. Но он вовсе не означает, что, как только изменения в Основной закон Украины будут приняты, это будет считаться свершившимся фактом.

Напомним, на сегодня только Турция и Балканы ведут переговоры о присоединении к Европейскому союзу. Перспективы же Украины в этом вопросе

весьма призрачны. Поэтому, сколько бы президент Украины Петр Порошенко не говорил о неких возможных сроках присоединения Украины к ЕС (например, до 2030 года), на деле ЕС не рассматривает сейчас вопрос о своем возможном расширении.

По словам главы представительства Европейского союза в Украине Хьюга Мингарелли, как бы украинские политики не хотели получить перспективу членства в ЕС, «пока, по ряду причин, Евросоюз не может предложить эту перспективу».

Что же касается взаимоотношений Украины с НАТО, трудно поспорить с недавним заявлением Порошенко, что «НАТО остается нашей единственной гарантией выживания». И хотя сотрудничество с Альянсом у Украины многие годы не складывалось, а ПДЧ, полученный в 2006-м году, мы благополучно профукали, сейчас дело сдвинулось с мертвой точки. Во-первых, Украина работает с НАТО в тесной связке в вопросе модернизации и реформирования наших вооруженных сил. Во-вторых, летом прошлого года парламент узаконил стремление Украины вступить в НАТО.

Но, учитывая коррупционные и экономические риски, в самом Альянсе с положительным решением решили не торопиться и лишь в марте нынешнего года Альянс закрепил за нами статус страны претендента на членство в НАТО. После этого Генеральный секретарь организации сообщил, что Петр Порошенко подал запрос на предоставление Украине ПДЧ. Однако, даже ПДЧ не гарантирует одобрения и принятия страны в Североатлантическое сообщество.

Кстати, наша страна, прибегнув к смене Конституции в вопросе получения статуса члена НАТО не стала новатором, а пошла уже по намеченной другими странами траектории. Например, одной из первых в пользу Альянса решила поменять свой Основной закон Польша еще в 1997 году, после чего она уже в течение года стала участником НАТО. Еще один наш западный сосед, Румыния, в 2003 году также расширила свою Конституцию отдельным разделом, посвященном евроинтеграции, после чего, спустя год, получила статус участника НАТО. Но с Украиной все сложнее.

По словам руководителя центра «Третий сектор», политолога Андрея Золотарева, принимать нас в НАТО все это время не хотят по ряду причин и тут переписывание Конституции вряд ли поможет. «Для Украины важнее отвечать критериям членства в НАТО в экономическом, военном плане. А мы, с нынешним ВВП и состоянием экономики, являемся проблемной страной. К тому же, пока не урегулирован вопрос с Крымом и Донбассом... Работы очень много, ведь из более тысячи стандартов Альянса мы продвинулись примерно в сотне из них», - говорит эксперт.

Согласен с ним и директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала, который также считает, что шанс принятия Украины в Альянс пока писан вилами по воде. «Изменения в Конституцию – превентивная мера, с помощью которой потом будет сложно отойти от этого курса, ведь в таком случае также придется менять Конституцию. С другой стороны, это знак нашим партнерам о том, что мы настроены решительно. Но прямо изменение Конституции ничего не меняет – нужно пройти определенную процедуру», - говорит Бала.

Программа максимум – успеть поменять Конституцию до выборов

Стоит отметить, что и сам процесс принятия изменений в Конституцию – дело небыстрое. В частности, для того, чтобы учесть поправки в Основной закон, должно состояться три голосования. Первое из них уже произошло на прошлой пленарной неделе.

«Теперь КСУ должен вынести свое решение – про обязательность выполнения и соответствие статьям Конституции в плане соблюдения процедуры рассмотрения и не ограничиваются ли этим законопроектом права и свободы украинских граждан. Такое решение суд может принять очень быстро, в считанные недели. После этого, вполне возможно, еще на этой сессии, должно состояться первое результативное голосование, то есть ВР должна проголосовать 226 голосами ровно за тот же текст, буква в букву, который подавали на рассмотрение КСУ. Дальше его еще могут доработать, уже после чего должно состояться финальное голосование, на очередной сессии Верховной Рады, где за законопроект должны проголосовать уже 300 человек», - рассказал экс-народный депутат, политический аналитик Тарас Чорновил.

Впрочем, не сколько страшен сам процесс изменений, сколько способ, который использует Банковая. Ведь, по большому счету, вносить эти изменения в Конституцию надо было сразу после Революции достоинства. Почему же тянули до сегодня? Причина – скорые президентские выборы, на которых действующему главе государства такие козыри вовсе не помешают.

К слову, еще год назад Порошенко, хоть и придерживался той же линии, но действовал мягче и предлагал провести референдум: «Я не исключаю, что в положенное время инициирую соответствующий референдум, чтобы продемонстрировать волю украинского народа. Всем - и нашим друзьям, и агрессивной соседке, и всем украинским политикам... Чтобы при любых политических раскладах никому из них не захотелось снова ревизовать этот курс и свернуть с пути».

Как скоро парламент проголосует за изменения Основного закона, будет зависеть от решения КСУ. Впрочем, президент и это предусмотрел, ведь он уже обратился в КС с просьбой ускорить рассмотрение.

«Думаю, это (окончательное голосование за внесение изменений в Конституцию, - УНИАН) произойдет в феврале-марте следующего года. И уже тогда подписать закон должен президент», - считает Черновол.

В пользу этого мнения свидетельствует и заявление спикера Верховной Рады Андрея Парубия, что окончательное решение по этому вопросу, с большой долей вероятности, будет в конце зимы/в начале весны. В аккурат под президентские выборы.

«Перед президентскими выборами мобилизовать голоса депутатов будет проще. Опасность могут представлять, разве что, мажоритарщики, особенно те, которые решат не идти в следующий созыв Верховной Рады», - говорит Черновол.

Но даже в этом случае особых манипуляций вряд ли стоит ожидать, ведь если инициатива привлекает электорат, то за нее впишутся даже ее ярые противники. Например, та же Юлия Тимошенко, которая еще недавно переживала о том, чтобы проевропейский курс так и не появился в Конституции, сейчас такое решение президента воспринимает не так категорично.

А украинцы как раз не против таких изменений. Так, согласно одного из свежих опросов, проведенных фондом «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива и Киевским институтом социологии, 52% респондентов считают, что Украине необходимо стать членом Европейского союза. Основными преимуществами членства в ЕС, согласно опросу, украинцы считают повышение уровня жизни людей 38%, содействие в борьбе с коррупцией – 27% и свободное передвижение за границу – 26%.

Впрочем, даже в этом случае, риск «включения задней передачи» все равно остается, так как поводом взяться за отмену новых конституционных норм может стать банальное кнопкодавство. А им, к сожалению, страдают представители всех, без исключения, фракций Верховной Рады.

Анастасия Заремба