Порошенко в США почтил память Джона Маккейна (фото)

Президент с супругой посетили место захоронения сенатора.

Во время рабочего визита в США президент Петр Порошенко вместе с супругой Мариной Порошенко почтили память американского сенатора Джона Маккейна.

Об этом сообщает пресс-служба президента. Петр и Марина Порошенко посетили место захоронения сенатора и возложили венок к его могиле.

"Сенатор Джон Маккейн похоронен на кладбище на территории Военно-морской академии США. Во время чествования по американской военной традиции сыграли горны. Командующий Военно-Морских сил Украины адмирал Игорь Воронченко оставил на могиле сенатора памятную награду ВМСУ в знак большого уважения украинских военных моряков и морских пехотинцев к выдающемуся американскому политическому деятелю и большому другу Украины”, — указано в сообщении.

В Украине предлагают посмертно предоставить сенатору Джону Маккейну звание Героя Украины. Соответствующая петиция опубликована на сайте президента Украины.