цей матеріал доступний українською

Порошенко в США почтил память Джона Маккейна (фото)

07:42, 28 сентября 2018
Политика
1836 0
Порошенко посетил могилу сенатора \ пресс-служба президента

Во время рабочего визита в США президент Петр Порошенко вместе с супругой Мариной Порошенко почтили память американского сенатора Джона Маккейна.

Об этом сообщает пресс-служба президента. Петр и Марина Порошенко посетили место захоронения сенатора и возложили венок к его могиле.

Вместе с супругой он возложил венок на могилу Маккейна \ пресс-служба президента

"Сенатор Джон Маккейн похоронен на кладбище на территории Военно-морской академии США. Во время чествования по американской военной традиции сыграли горны. Командующий Военно-Морских сил Украины адмирал Игорь Воронченко оставил на могиле сенатора памятную награду ВМСУ в знак большого уважения украинских военных моряков и морских пехотинцев к выдающемуся американскому политическому деятелю и большому другу Украины”, — указано в сообщении.

Адмирал Игорь Воронченко оставил на могиле сенатора памятную награду ВМСУ \ пресс-служба президента

В Украине предлагают посмертно предоставить сенатору Джону Маккейну звание Героя Украины. Соответствующая петиция опубликована на сайте президента Украины.

В Украине предлагают посмертно предоставить Маккейну звание Героя Украины \ пресс-служба президента
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #память#Петр Порошенко#Джон Маккейн