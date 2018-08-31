Порошенко посетит США для участия в церемонии прощания с сенатором Маккейном

По словам пресс-секретаря президента, "визит носит частный характер, поэтому Петр Порошенко полетит в Вашингтон рейсовым самолетом".

31 августа - 1 сентября президент Украины Петр Порошенко посетит Соединенные Штаты Америки с частным визитом для участия в траурных мероприятиях прощания с сенатором США Джоном Маккейном.

Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.

По словам Цеголко, "визит носит частный характер, поэтому Петр Порошенко полетит в Вашингтон рейсовым самолетом".

"От имени народа Украины и от себя лично намерен отдать последний долг выдающейся личности, большому другу Украины. Несокрушимость его духа мотивирует. Его чувство исторического момента впечатляет. Его видение будущего вдохновляет", - сказал Порошенко перед отлетом в Вашингтон.

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"В памяти украинский сенатор Маккейн навсегда останется близким другом, который бок о бок встал на защиту демократии на киевском Майдане, и преданным собратом, который разделил новогодний ужин с украинскими воинами на линии боевых столкновений. Его веру в украинский народ невозможно переоценить, как и вклад в сдерживание российского агрессора. Авторитетный голос Джона Маккейна навсегда останется одним из самых громких в поддержку независимой, демократической и процветающей Украины", - подчеркнул президент.

Как сообщал УНИАН, сенатор-республиканец Джон Маккейн ушел из жизни 25 августа. Он страдал от злокачественной опухоли головного мозга.

Сенатор Маккейн поддерживал предоставление Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin. По его убеждению, предоставление Украине летального вооружение повысит для России цену агрессии и побдит к выполнению Минских соглашений. В конце декабря 2016 года Маккейн посетил прифронтовой Мариуполь и украинских военных. Порошенко наградил сенатора Маккейна орденом Свободы.