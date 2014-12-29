Боевики обстреляли донецкий аэропорт и 5 населенных пунктов
10:21, 29 декабря 2014Политика
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Боевики из стрелкового оружия и артиллерии обстреляли новый терминал донецкого аэропорта и 5 населенных пунктов.
Боевики снова обстреляли донецкий аэропорт / facebook.com/sergei.loiko
Об этом сообщил пресс-офицер штаба АТО Леонид Матюхин.
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«Из стрелкового оружия боевики обстреляли новый терминал донецкого аэропорта, а также населенный пункт Петровский, а из минометов Пески и дважды Гранитное», - отметил он.
«Под артиллерийский огонь террористов попали населенные пункты Новотроицкое и два раза Пески», - подчеркнул Леонид Матюхин.
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