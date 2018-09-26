Тиллерсон на встрече G7 заявлял, что Трампу не интересна Украина - экс-глава МИД Германии

По словам Габриэля, экс-госсекретарь США говорил о способе мышления американского президента.

Бывший государственный секретарь США Рекс Тиллерсон на встрече стран "Большой семерки", которая состоялась 11 апреля 2017 года в итальянском городе Лука, заявлял, что президенту Дональду Трампу Украина не интересна.

Об этом экс-министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль сообщил изданию Der Spiegel.

В частности, его спросили о том, можно ли считать слова Тиллерсона во время встречи в рамках "Большой семерки", что Украина - это европейская проблема, свидетельством того, что США больше не является надежным партнером.

«Да, я был очень смущен. Я ответил ему: вы не можете говорить об этом всерьез», - заявил Габриэль.

По его словам, Тиллерсон отреагировал на это так: «Я только хотел подготовить вас к тому, как думает мой президент. Он не заинтересован в Украине».

В то же время, экс-глава МИД Германии считает, что есть положительная сторона, которая сводится к тому, что «европейцы вынуждены взять свою судьбу в собственные руки».

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Кроме того, Габриэля спросили о его позиции относительно постепенной отмены санкций против РФ в сочетании с размещением сил ООН на востоке Украины.

«Я четко сказал, что это была моя личная позиция, и она не отвечала официальной позиции правительства... Если Россия готова отвести тяжелое вооружение и согласится на миссию «голубых касок», тогда логичным шагом станет ликвидация санкций», - отметил экс- глава МИД Германии.

В то же время, у него уточнили, не должна ли ликвидация санкций быть связана с восстановлением территориальной целостности Украины.

«Это остается нашей целью, но, если вы хотите много одновременно, вы обречены на провал», - сказал он.

По мнению немецкого политика, размещение миротворцев должно свидетельствовать о прогрессе, поскольку на Донбассе по крайней мере больше не будет стрельбы и должно начаться восстановление территориальной целостности Украины.

Как сообщал УНИАН, 11 апреля 2017 года в итальянском городе Лука состоялась встреча глав внешнеполитических ведомств "Большой семерки" (США, Великобритания, Канада, Франция, Италия, Германия и Япония). В совместном коммюнике по итогам встречи они заявили о единстве в вопросе сохранения санкций против РФ до полного выполнения ею Минских соглашений.

В тот же день тогдашний секретарь Госдепартамента США Рекс Тиллерсон перед тем, как отбыть с визитом в Москву, поинтересовался у своих европейских коллег из стран "Большой семерки", почему американские избиратели должны волноваться из-за конфликта в Украине.