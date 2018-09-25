Экс-глава МИД Италии: Рим не будет предлагать снятие санкций с РФ "уже завтра"

По словам Франко Фраттини, в декабре, когда ЕС в очередной раз будет пересматривать режим секторальных санкций в отношении России, Рим предъявит политическое предложение относительно того, как постепенно, шаг за шагом обсуждать санкции.

Италия не будет предлагать немедленного снятия санкций с РФ, однако выдвинет политическое предложение по постепенному обсуждению санкционного режима.

Об этом в интервью «Европейской правде» заявил экс-глава МИД Италии Франко Фраттини.

Фраттини выразил уверенность, что нынешнее правительство Италии, которое задекларировало в коалиционном соглашении необходимость снятия санкций с РФ, "не зайдет слишком далеко".

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"Италия будет играть ответственную игру. В том числе в вопросе санкций... Это нереалистично думать, что (санкции прекратятся) "уже завтра". Но Италия сделает предложение. Надо изучить: возможно ли снова привлечь Россию (к возобновлению сотрудничества с ЕС) в отдельных сферах?" - отметил Фраттини.

По его словам, в декабре, когда ЕС в очередной раз будет пересматривать режим секторальных санкций отношении России, Рим предъявит политическое предложение относительно того, как постепенно, шаг за шагом обсуждать санкции.

"Возможно, речь пойдет об отдельных сферах, где сейчас действуют санкции, возможно – их продолжительность. Не будет такого, чтобы Италия просто заветировала продление санкций – и именно поэтому она не сделала этого во время последнего пересмотра в июне", - отметил Фраттини.