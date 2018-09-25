Волкер: Россия так и не поняла последствий своего вторжения в Украину

Спецпредставитель Госдепа отметил, что чем больше Россия пытается влиять на Украину, тем больше сопротивляются украинцы.

Россия так и не поняла последствий своего вторжения, ведь сейчас Украина – более объединенная, более национально ориентированная, более прозападная и более антироссийская страна, чем когда-либо прежде.

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Об этом в интервью Дмитрию Гордону на телеканале "112 Украина" рассказал спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер, передает издание "Гордон".

«Чем больше Россия пытается влиять, тем больше сопротивляются украинцы, потому что гордятся своей страной. Мы хотим, чтобы украинцы сами строили сильную демократию. Создавали сильную экономику, обеспечили безопасность в пределах своих границ. И, разумеется, мы хотим, чтобы Россия оставалась в своих пределах», – сказал Волкер.