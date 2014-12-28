Ситуация в зоне АТО сегодня отмечается относительным затишьем

Об этом сообщили в пресс-центре АТО. «В течение дня боевики незаконных вооруженных формирований совершили всего два провокационных обстрела сил АТО. В 11.00 под 15-минутный минометный обстрел попали позиции украинских военных в районе населенного пункта Крымское, а в 12.00 террористы осуществили несколько выстрелов по блокпосту в районе населенного пункта Нижнее», - говорится в сообщении.

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В пресс-центре АТО отметили, что украинские воины продолжают уверенно удерживать свои позиции, обеспечивают безопасность гражданского населения и всесторонне способствуют восстановлению мира на Донбассе.

«В частности, в течение дня военнослужащие Вооруженных сил доставляли до населенных пунктов Донецкой области грузы с гуманитарной помощью, которая поступила от имени президента Украины и городского головы Запорожья», - подчеркивается в сообщении.