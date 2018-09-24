Швейцария не пустила на сессию ООН представителя оккупационной власти Крыма

Он планировал принять участие в работе 39-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.

В Министерства иностранных дел Российской Федерации заявили о своем «разочаровании» в связи с невыдачей Швейцарией визы представителю оккупационных властей Крыма.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

«Разочарованы решением властей Швейцарии отказать в выдаче визы в Москве заместителю министра образования, науки и молодежи Республики Крым Айдеру Аблятипову, который планировал принять участие в работе 39-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве и прошел соответствующую процедуру официальной регистрации», - говорится в сообщении.

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В МИД выражают сожаление, что в Швейцарии лишили российского представителя права «поделиться своими оценками и донести до авторитетной правочеловеческой структуры реальную картину» происходящего в аннексированном Крыму.

Справка УНИАН. Россия оккупировала украинский Крым, введя на территорию полуострова военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум относительно его самоопределения. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ. 18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России. Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.