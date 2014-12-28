Сюмар: в необходимости принимать бюджет депутатов должна убедить ситуация в стране

Об этом заявила заместитель председателя парламентской фракции «Народный фронт», председатель комитета Верховной Рады по вопросам информации и свободы слова Виктория Сюмар в эфире одного из телеканалов.

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По ее словам, проект государственного бюджета на 2015 год предусматривает ряд непопулярных мер. «Такие шаги, как отсутствие уменьшения налогов, чего всем бы хотелось, чтобы стимулировать экономику, но тогда мы не получим средств МВФ, что может привести Украину к дефолту», - пояснила Виктория Сюмар.

«В то же время нам нужны деньги на оборону, и очень серьезные. И те 86 млрд - без них мы просто не сможем защитить страну, это будет означать, что война будет продолжаться, и никакого экономического роста не будет вообще», - подчеркнула депутат.

Поэтому, по ее словам, надо затягивать пояса и в определенной степени сокращать социальные расходы - срезать их. «Нельзя это приветствовать, это не может нравиться. Это вынужденная мера, с которой надо смириться», - отметила она.

Отвечая на вопрос ведущей, заместитель председателя парламентской фракции «Народный фронт» отметила, что парламент вынужден заниматься «так называемой деолигархизацией экономики - это и трансфертное ценообразование, увеличение налога на так называемую совместную деятельность, повышение рент на использование ископаемых - это не нравится олигархам, очень часто они являются владельцами телеканалов и мы подвергаемся серьезной критике».

«Богатые люди имеют серьезные инструменты влияния и на правительство, и на парламент, и на медийное пространство, и они достаточно эффективно защищают свои интересы», - заявила депутат.

«Но сегодня те нагрузки, которое переживает страна в связи с оборонным бюджетом, должны разделить все - это наша позиция», - подчеркнула она.

«Я знаю позицию Арсения Яценюка, которую он озвучил фракции «Народный фронт» - до последнего удерживать ситуацию в стране, не допустить дефолта, избежать социальной катастрофы», - резюмировала Виктория Сюмар.