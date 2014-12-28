Рада может уточнить положения бюджетных законов по итогам первого квартала 2015 года

Об этом сказал на брифинге председатель партии “БПП” Юрий Луценко, передает корреспондент УНИАН.

По его словам, есть понимание того, что правительство, готовя законопроекты и проект бюджета на 2015 год, работало “в авральном режиме”. Поэтому фракция “выступает за то, чтобы по результатам первого квартала правительство отчиталось о результатах работы народного хозяйства и Верховная Рада уточнила любые положения из принятых законов”, - сказал Луценко.

Он подтвердил, что сегодня состоялось заседание фракции при участии президента Украины Петра Порошенко, а также были встречи с премьер-министр Украины Арсением Яценюком и председателем Верховной Рады Украины Владимиром Гройсманом.

“Фракция поддержит законопроекты для подготовки государственного бюджета, но имеет серьезные замечания, которые нам предстоит еще доработать”, - подчеркнул он.

По словам Луценко, “мы добились от правительства, что НДС-счета будут вводиться не с 1 января, а будут вводиться в тестовом режиме с 1 февраля, а окончательно могут быть запущены в действие со второго полугодия 2015 года”.

Читайте такжеВ случае непринятия бюджета-2015 можно ожидать переформатирования правительства - Семерак“Мы будем настаивать на снижении ставки единого социального взноса с 25 до 20%”, - подчеркнул Луценко.

По его словам, фракция выступает за отмену “постсоветских льгот при условии, что не будет затронут интересы педагогов, медиков, детей и инвалидов”.

“Мы настаиваем на сохранении специального режима налогообложения в сельском хозяйстве и возмещения НДС при экспорте товаропроизводителям”, - подчеркнул Луценко.

По его словам, фракция БПП предлагает правительству ввести повышенную пошлину на экспорт металлургического и железорудного сырья.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 декабря, Верховная Рада Украины собралась на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть проект бюджета на 2015 год, а также ряд законопроектов, призванных обеспечить выполнение этого бюджета.

Однако, рассмотрение проекта бюджета до сих пор не началось: в ВР в 11.00 был объявлен перерыв на 30 минут по требованию фракций «Самопомощь» и Радикальной партии. Затем перерыв был продлен до 16.00, а позже - до 18.00.

Однако, ранее Луценко спрогнозировал положительное голосование сегодня за проекты законов, необходимые для принятия бюджета-2015.