В "Народном фронте" аргументировали, почему важно принять бюджет-2015

Сегодня нет альтернативы принятию непопулярного, но необходимого в этих условиях бюджета, который позволяет выделить 86 млрд на безопасность, повысить ренты, обложить налогом общественную деятельность и ввести трансфертное ценообразование.

Об этом говорится в распространенном сегодня заявлении заместителя руководителя парламентской фракции «Народный фронт» Виктории Сюмар.

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«Бюджет не нравится тем, кто хотел радикальных реформ, то есть сокращения и увольнения всего и всех, и еще больше не нравится тем, кто пострадает от сокращения социальных выплат», - отметила Сюмар.

«Аргументы правительства для первых: не может страна во время войны радикально сократить налоги, потому что тогда возникают налоговые ямы, что делает невозможным как базовые социальные выплаты, так и расходы на армию, что делает страну чрезвычайно уязвимой. Отсутствие дееспособной армии и социальные бунты - это мечта врага», - заявила народный депутат.

Она также привела аргументы для второй части критиков: «страна потеряла с Крымом и Донбассом 20% экономики, из-за войны невозможен приток инвестиций и успешная приватизация».

«Поэтому альтернативы «затягиванию поясов» и сокращение многих льгот не существует», - подчеркнула Сюмар в своем заявлении.

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В то же время народный депутат обратилась к коллегам из фракций коалиции, «которые так рьяно критикуют бюджет»: «Стоит напомнить - это наша общая ответственность: доработать бюджет и изменения к Налоговому кодексу, разработанному коалиционным Правительством, в который входят представители всех фракций коалиции, внести поправки, принять бюджет и совместно объяснить людям, почему у нас нет другого выхода».

По убеждению заместителя руководителя парламентской фракции «Народного фронта», заявления членов коалиции о непринятии бюджета дают один неутешительный политический сигнал, что коалиции де-факто нет.

«Очередной политический кризис с развалом коалиции можем и не пережить. Другой альтернативы, как договориться между собой, у нас нет», - резюмировала народный депутат.