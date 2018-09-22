Венгрия раздает свои паспорта не только на территории Украины – эксперт

Венгрия на европейской шахматной доске пытается всячески блокировать евроинтеграционные возможности Украины, считает эксперт.

Представители венгерской власти раздают свои паспорта не только на территории Украины.

Об этом заявила в эфире "5 канала" политический эксперт Светлана Кушнир.

"У меня вопрос к СБУ Закарпатской области, неужели вы ничего не видите? Во-вторых, ситуация такая уже не впервые. У нас более 100 тысяч украинских граждан имеют паспорта Венгрии. Кстати, если мы говорим об экспансии других стран, то давайте не забывать, что на Одесщине румынские паспорта выдают и паспорта РФ в свое время у нас выдавали. Ну и возвращаемся к тому, почему возникла такая ситуация. Потому что в ВР уже несколько лет лежит "Закон о гражданстве", который как раз прописывает более жесткие требования и устанавливает жесткие нормы ответственности. А нашим нардепам все никогда", – сказала Кушнир.

Она также объяснила, что делать, пока не принят этот документ и как на такую ситуацию может реагировать ЕС. "А вы знаете, что Венгрия не только на украинской территории такие вещи осуществляет. От этого страдают и Польша, страдают другие соседние страны, поэтому здесь мы можем сделать какое-то коалиционное соглашение этих стран и говорить об этом. Венгрия на европейской шахматной доске пытается всячески блокировать наши евроинтеграционные возможности и потуги. Если мы обратим внимание европейского сообщества на такую необщительную позицию Венгрии, то, возможно, нужно и какие-то санкции от Евросоюза требовать относительно таких действий. А внутри Украины мы тоже должны отреагировать. Должно быть служебное расследование, должен быть поставлен вопрос служебного соответствия работников СБУ своим должностям – почему такое происходит и не в сговоре ли они. И, собственно, возможно, поставить под вопрос, чтобы было консульство Венгрии в Берегово", – отметила эксперт.

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На вопрос ведущей, как можно выявить тех людей, которые имеют, кроме украинского, еще и паспорта других стран, Кушнир сказала: "У нас для этого есть соответствующие силовые органы и структуры. Пусть они этим занимаются. Мы не просто так, как налогоплательщики, им оплачиваем их работу. Однозначно должны быть следственные действия, а во-вторых, Государственная миграционная служба (ГМС) при пересечении границы может зафиксировать, каким образом человек пересекает ту границу, ведь у нас есть упрощенный режим на границе именно для таких людей. Поэтому отследить, если пожелать, возможности есть".

Как сообщал УНИАН, на днях в интернете появилось видео, на котором украинцам раздают венгерское гражданство с просьбой не сообщать об этом властям.

"Клянусь, что считаю Венгрию своей родиной. Буду верным гражданином, буду защищать и служить Венгрии. Да поможет мне Бог", - повторяют текст присяги якобы украинцы на фоне венгерского флага.

Затем они получают инструкции от венгерских дипломатов: "Скрывайте от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства".

После этой процедуры, как можно увидеть на видео, якобы украинца угощают бокалом шампанского в честь получения венгерского гражданства.

Климкин заявил, что Украина неоднократно предупреждала Венгрию и отреагирует на выдачу венгерских паспортов. Также он намекнул, что Украина может выслать венгерского консула, и заявил, что Украина не отступит в проведении проукраинской политики на Закарпатье.

В свою очередь, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто угрожает прибегнуть к новым мерам по препятствию европейской и евроатлантической интеграции Украины.