На Донбассе у русского языка хотят отобрать статус официального

В Донецкий окружной административный суд предъявлен иск в интересах государства о признании противоправным и недействительным решения от 16 августа 2012 года.

Прокуратура Донецкой области требует отменить решение областного совета, которым русский язык на территории области признан региональным.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

"Аппаратом прокуратуры области установлено, что решением Донецкого областного совета от 16 августа 2012 №6/14-346 «О реализации требований Закона Украины «Об основах государственной языковой политики» в Донецкой области» признан на территории области наряду с украинским языком как государственным, русский язык как региональный. Вместе с тем Конституционным судом Украины 28 февраля 2018 года по делу №1-1/2018 указанный закон признан несоответствующим Конституции Украины. При этом Донецким облсоветом не приняты никакие меры по отмене принятого им решения", - говорится в сообщении.

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На устранение выявленных нарушений областной прокуратурой в Донецкий окружной административный суд предъявлен иск в интересах государства о признании противоправным и недействительным указанного решения.

"Также с целью отмены незаконных решений территориальных советов, принятых по указанным вопросам, Волновахской, Константиновской, Славянской и Краматорской местными прокуратурами предъявлено 6 исковых заявлений", - отмечается в сообщении.

В настоящее время иски направлены в суд.