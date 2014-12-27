Лещенко: Новые полномочия СНБО обжалуют в суде, Гройсман просто копирует Рыбака

Закон о расширении полномочий СНБО, принятый 25 декабря, будет обжалован в суде.

Об этом сообщил народный депутат от Блока Петра Порошенко Сергей Лещенко на своей странице в Facebook.

"Вчера и сегодня говорил со многими депутатами относительно обжалования закона Пашинского-Турчинова о новых полномочиях СНБО. Будем подавать иск. Сначала в административный суд", - написал он.

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Лещенко заявляет, что спикер Верховной Рады Владимир Гройсман нарушил регламент и без соблюдения двухдневного срока направил закон на подпись президенту.

"Хотя тот же министр юстиции Павел Петренко меньше чем год назад обвинял спикера Рыбака при аналогичных обстоятельствах при голосовании за диктаторские законы", - резюмирует депутат.