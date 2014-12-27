Порошенко поздравит украинцев с Новым годом вместе с "киборгами" (фото)

18:50, 27 декабря 2014
Политика
0

Съемки поздравления проходили возле Михайловского собора в Киеве.

Порошенко и

В новогоднем телеобращении президент Украины Петр Порошенко выступит вместе с украинскими военными - "киборгами".

Об этом сообщил руководитель благотворительной организации "Крылья Феникса" и известный волонтер Юрий Бирюков на своей странице в Facebook.

Читайте такжеПорошенко встретил освобожденных из плена военных (фото, видео)

"Чем множество хороших людей занимались ночью, на морозе... На всех экранах страны, скоро!", - подписал фотографию активист.

На снимках - Петр Порошенко и украинские военный Василий Головещенко ("Маршал"), Иван Медведь, Георгий Тука. 

Допис by Юрий Бирюков.
Допис by George Tuka.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter