В Палестине опровергают заявления о "российском" Крыме

Российские СМИ ранее сообщили, что Палестина поддерживает "право на самоопределение" Крыма, который был оккупирован Российской Федерацией.

Министерство иностранных дел Украины получило от Палестины разъяснения относительно заявлений относительно оккупированного Российской Федерацией украинского Крыма.

Об этом говорится в заявлении МИД по поводу вызова в МИД посла Палестины в Украине Мохаммед Аль-Ассада.

"19 сентября 2018 года в МИД Украины был вызван посол Палестины в Украине Мохаммед Аль-Ассад. Поводом для такого шага стали комментарии, распространенные 19 сентября в СМИ, относительно заявлений посла Палестины в РФ Абдель Хафиза Нофаля, касающихся Автономной Республики Крым (Украина)", - завили в МИД.

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В частности, "во время беседы директор департамента Ближнего Востока и Африки МИД Украины Мирослава Щербатюк обратилась к палестинской стороне за разъяснениями".

"Посол Палестины в Украине Мохаммед Аль-Ассад подтвердил позицию палестинской стороны относительно территориальной целостности Украины, включая Автономную Республику Крым", - говорится в сообщении.

Отдельно сказано, что "по состоянию на 18.30 посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль заявил СМИ, что не делал никаких заявлений относительно Крымского полуострова и опроверг информацию, распространенную сегодня в СМИ о якобы его заявлении относительно Крымского полуострова".

Ранее российское издание "Известия" со ссылкой на посла Палестины в РФ сообщило, что руководство Палестины поддерживает российскую оккупацию украинского Крыма и называет действия РФ в Крыму соответствующими "праву народов на самоопределение".

"Наша позиция по этой теме достаточно четкая. Мы прекрасно понимаем, что произошло в Крыму, и мы подтверждаем нашу позицию поддержать действия России по этому вопросу. Мы выступаем за наше право на самоопределение и считаем, что и любой другой народ имеет такое право", - якобы заявил палестинский дипломат.