В Палестине опровергают заявления о "российском" Крыме
Министерство иностранных дел Украины получило от Палестины разъяснения относительно заявлений относительно оккупированного Российской Федерацией украинского Крыма.
Об этом говорится в заявлении МИД по поводу вызова в МИД посла Палестины в Украине Мохаммед Аль-Ассада.
"19 сентября 2018 года в МИД Украины был вызван посол Палестины в Украине Мохаммед Аль-Ассад. Поводом для такого шага стали комментарии, распространенные 19 сентября в СМИ, относительно заявлений посла Палестины в РФ Абдель Хафиза Нофаля, касающихся Автономной Республики Крым (Украина)", - завили в МИД.
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В частности, "во время беседы директор департамента Ближнего Востока и Африки МИД Украины Мирослава Щербатюк обратилась к палестинской стороне за разъяснениями".
"Посол Палестины в Украине Мохаммед Аль-Ассад подтвердил позицию палестинской стороны относительно территориальной целостности Украины, включая Автономную Республику Крым", - говорится в сообщении.
Отдельно сказано, что "по состоянию на 18.30 посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль заявил СМИ, что не делал никаких заявлений относительно Крымского полуострова и опроверг информацию, распространенную сегодня в СМИ о якобы его заявлении относительно Крымского полуострова".
Ранее российское издание "Известия" со ссылкой на посла Палестины в РФ сообщило, что руководство Палестины поддерживает российскую оккупацию украинского Крыма и называет действия РФ в Крыму соответствующими "праву народов на самоопределение".
"Наша позиция по этой теме достаточно четкая. Мы прекрасно понимаем, что произошло в Крыму, и мы подтверждаем нашу позицию поддержать действия России по этому вопросу. Мы выступаем за наше право на самоопределение и считаем, что и любой другой народ имеет такое право", - якобы заявил палестинский дипломат.