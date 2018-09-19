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Климкин отреагировал на информацию о выдаче украинцам венгерских паспортов

18:20, 19 сентября 2018
Политика
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Павел Климкин / REUTERS

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин обсудит с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто информацию о выдаче венгерских паспортов украинцам на Закарпатье.

Об этом глава украинской дипломатии сообщил в микроблоге Twitter.

По словам Климкина, он во главе украинской делегации примет участие в сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"В Нью-Йорке на ГА ООН буду встречаться с венгерским министром", - отметил глава МИД.

"Кроме всего прочего, если видео о выдаче украинцам в Берегово венгерских паспортов не фейк, думаю, ему придется отправиться выдавать венгерские паспорта в Будапешт. И никак не украинским гражданам. Там удобнее", - добавил Климкин.

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Как сообщал УНИАН, в сети появилось видео, на котором украинцам раздают паспорта Венгрии с просьбой не сообщать об этом властям.

"Клянусь, что считаю Венгрию своей родиной. Буду верным гражданином, буду защищать и служить Венгрии. Да поможет мне Бог", - повторяют текст присяги якобы украинцы на фоне венгерского флага.

Затем они получают инструкции от венгерских дипломатов: "Скрывайте от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства".

После этой процедуры, как можно увидеть на видео, якобы украинцев угощают бокалом шампанского в честь получения венгерского гражданства.

Ранее венгерскому дипломату была вручена нота с требованием предоставления официальных разъяснений в связи с решением правительства Венгрии создать должность уполномоченного по Закарпатью. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин 31 августа заявил, что Венгрия изменяет название своего уполномоченного "по Закарпатью".

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Теги: #Венгрия#паспорта#Павел Климкин