Верховная Рада до конца сессии должна принять закон о гражданском разминировании – Геращенко

Первый заместитель председателя ВР отмечает, что более 7 тысяч квадратных километров территории Донбасса требуют специальной проверки на наличие взрывоопасных предметов.

Верховная Рада Украины до конца текущей сессии должна принять закон о гражданском разминировании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом первый заместитель председателя ВР Ирина Геращенко сказала на заседании парламента.

"По разным оценкам, более 7 тысяч километров этих территорий, пострадавших от российской агрессии, являются такими, которые могут содержать взрывоопасные предметы и требуют специальной проверки", - сказала она.

Читайте такжеУкраина готовит соглашение с НАТО о трастовом фонде по обезвреживанию взрывчатки - Минобороны

Также она отметила, что оборудование для разминирования, которое находилось в Донецке и Луганске, осталось на оккупированной территории.

Геращенко сообщила, что на сегодняшний день в парламенте зарегистрированы несколько законопроектов и в правительстве нарабатывается законопроект о гражданском разминировании.

Она выразила надежду, что все эти законопроекты будут объединены ко второму чтению.

«Странная ситуация, но структуры Министерства внутренних дел - соответствующие службы гражданской защиты - оснащены лучше, чем соответствующие структуры Министерства обороны. У нас имеется очень мало машин-роботов для разминирования, и саперы сегодня фактически работают на коленях при разминировании этих десятков метров, начиненных взрывоопасными предметами», - добавила Геращенко и призвала местные власти провести маркировку «всех площадей, всех тех полей, всех тех дорог, которые могут иметь взрывоопасные предметы».