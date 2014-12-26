Акцент на Минских переговорах будет делаться на выполнении конкретных задач - эксперт

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.

“Переговорный процесс продолжится, скорее всего, основной акцент будут делать на конкретных задачах”, - сказал он.

По его словам, первая задача - это обмен пленными, а вторая задача будет сложнее – о прекращении огня и отводе тяжелого оружия.

“Главная проблема заключается в том, что интересы сторон, их видение, в частности, линии противостояния, от которой нужно отвести тяжелое оружие, - здесь есть серьезные противоречия”, - сказал Фесенко.

Он также отметил, что договоренность о прекращении огня также остается проблемной.

“Если договоренности о прекращении огня не будут выполняться, тогда и не будет отвода тяжелого оружия, это замкнутый круг”, - сказал политолог.

По его убеждению, эту проблему нужно решать не только за столом переговоров, но и в режиме контроля за реализацией Минских договоренностей.

Он также отметил, что минские переговоры откладывались несколько раз из-за того, что Россия и сепаратисты пытались продвинуть свою повестку дня и свое видение минского переговорного процесса.

Читайте такжеПереговоров в Минске сегодня не будет“Фактически они выступали за ревизию Минских договоренностей, достигнутых в сентябре, а украинская сторона была категорически против”, - сказал Фесенко.

Он также отметил, что Россия и сепаратисты пытались поставить на первый план социально-экономические отношения между Украиной и этими так называемыми “республиками”, что было неприемлемо для украинской стороны.

Как сообщалось, очередной раунд переговоров Трехсторонней контактной группы ОБСЕ-Россия-Украина завершился 24 декабря в Минске.

25 декабря советник председателя СБУ Маркиан Лубкивский заявил, что на переговорах в Минске боевики согласились передать 150 пленных украинских военных в обмен на своих 225.